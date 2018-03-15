Pekin'deki Çin Ulusal Halk Kongresi'nin delegelerini karşılayan hostes kızları

Ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan Tiananmen Meydanı’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan Tiananmen Meydanı’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
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