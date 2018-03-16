Çiftlik Bank kurucusuna benzerliği başına dert oldu

Yüksek kar vaadiyle 80.000'e yakın kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandıran ve Uruguay'a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'a olan benzerliğiyle şaşırtan Recep Dural, dert yandı.
Edirne'de yaşayan Recep Dural, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'a benzerliğinin başına dert olduğunundan şikayetçi.
Yüksek kar vaadiyle 80.000'e yakın kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandıran ve Uruguay'a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'a olan benzerliğiyle şaşırtan Recep Dural, dert yandı.
Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
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Rusya’da 1996 yılından beri siyaset hayatına devam eden Maksim Suraykin 2010 yılında ‘Rusya Komünistleri’ isimli bir kamu kuruluşunun başına geçti ve bu kuruluş tarafından 2018 başkanlık seçimlerine aday gösterildi.
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