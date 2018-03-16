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    Yüzde 70’si kurtarılan Doğu Guta’dan kareler

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    • Doğu Guta'daki durum
    • Doğu Guta'daki durum
    • Doğu Guta'daki durum
    • Doğu Guta'daki durum
    © Sputnik/ Mikhail Alaeddin
    Suriye ordusunun komuta merkezi, hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesinin topraklarının yüzde 70’inin terör yanlılarından kurtarıldığını duyurdu.
    Fotoğraf'ta: Suriye hükümet güçleri Doğu Guta'da

    Suriye ordusunun komuta merkezi, hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesinin topraklarının yüzde 70’inin terör yanlılarından kurtarıldığını duyurdu.

    Suriye ordusunun komuta merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehit olan kahramanlarımızın dökülen kanı pahasına ve müttefik güçlerle yapılan koordinasyon sayesinde Doğu Guta’da onlarca yerleşimi ve köyü, terörist grupların işgal ettiği toprakların toplam yüzde 70’ini kurtarmayı başardık" ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'da insani koridorların açıldığı günden bu yana bölgeyi 16 binden fazla kişinin terk ettiğini de açıkladı. Doğu Guta’dan kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Suriye ordusu, Doğu Guta, Suriye
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