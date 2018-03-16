Yüzde 70’si kurtarılan Doğu Guta’dan kareler

Suriye ordusunun komuta merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehit olan kahramanlarımızın dökülen kanı pahasına ve müttefik güçlerle yapılan koordinasyon sayesinde Doğu Guta’da onlarca yerleşimi ve köyü, terörist grupların işgal ettiği toprakların toplam yüzde 70’ini kurtarmayı başardık" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'da insani koridorların açıldığı günden bu yana bölgeyi 16 binden fazla kişinin terk ettiğini de açıkladı. Doğu Guta’dan kareler, Sputnik’in galerisinde.