Eskişehir Belediyesi heykelle uyardı: Şişede durduğu gibi durmaz

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerle çeşitli mesajlar vermeyi amaçlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce Tepebaşı ilçesine 'sarhoş adam' heykeli konuldu.
Alkolün zararlarına dikkat çekmek için 'Şişede durduğu gibi durmaz' yazılı yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış bir adamın heykeli Eskişehir'de yerini aldı.
Kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerle çeşitli mesajlar vermeyi amaçlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce Tepebaşı ilçesine 'sarhoş adam' heykeli konuldu.
Vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi.
18 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nın yanında yer alan Manej Meydanı’nda Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının dördüncü yıldönümü nedeniyle bir konser düzenlendi.
18 Mart’ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak Rusya’nın mevcut başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerine 2000 ve 2004 yıllarında bağımsız olarak, 2012 yılında da Birleşik Rusya partisinin adayı olarak katıldı.
Suriye ordusunun komuta merkezi, hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesinin topraklarının yüzde 70’inin terör yanlılarından kurtarıldığını duyurdu.
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