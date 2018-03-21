Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz'u kutluyor

Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen Nevruz etkinlikleri başladı.

Diyarbakır’da saat 11.00’de Nevruz Parkı’nda başlayacak kutlama için on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı.

Nevruz alanına çıkan Mahabad Bulvarı üzerindeki tüm yollar ve boş araziler bariyerlerle kapatılırken, bölgede yaklaşık 7000 polisin görev yaptığı bildirildi. Dün gece, Nevruz etkinliğinin yapıldığı 136.000 metrekarelik alanın altında ve çevresindeki tüm kanalizasyon hatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipler tarafından bomba araması yapıldı.

Kanalizasyon hatlarına giren dalgıç polisler, gece görüşlü kameralar ve metal dedektörleri ile Nevruz alanının altını aradı. Çevredeki binalar ve inşaatlarda da uzman ekipler tarafından, dedektör köpekler eşliğinde bomba aramaları yapıldı.