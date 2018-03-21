Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları

21 Mart her yıl dünya genelinde Ormancılık Günü olarak kutlanıyor.

1971 yılında Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), 21 Mart gününü Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştı.

O günden bu yana 21 Mart, 'Dünya Ormancılık Günü', 21 Martı içerisine alan hafta da 'Orman Haftası' olarak kutlanıyor.

Sputnik, Ormancılık Günü münasebetiyle dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanlarını derledi.