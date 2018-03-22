Rusya'nın en etkileyici turistik destinasyonları

Rusya'nin beşinci büyük şehri olan Nijniy Novgorod, Oka ve Volga nehirlerinin birleşme bölgesinde bulunuyor. Nijniy Novgorod'da hepsi birbirinden güzel ve benzersiz yüzlerce tarihi anıt ve görülecek yer var. Kırmızı tuğlalı kale, taş katedraller, fütüristik tarzda yapılmış gökevi, orta çağ manastırları... Nijniy Novgorod, kültürlerin, çağların ve teknolojilerin mucizevi bir uyum içinde bulunan bir birleşimi gibidir.