Avustralya'da kıyıya vuran balinaların yarısı öldü

Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda karaya vuran balinalardan 75'inin öldüğü belirtildi.
Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balinanın karaya vurduğu bildirildi. Balinaların yarısı hayatını kaybetti.
Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda karaya vuran balinalardan 75'inin öldüğü belirtildi.
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