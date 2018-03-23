2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları

Yarışmada kazanan fotoğrafların en etkileyicileri, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Açık ve Ulusal Ödül kategorilerinde kazanan fotoğraflar açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden birinci seçilen çalışmalar, Sony's 2018 adlı sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
Yarışmada kazanan fotoğrafların en etkileyicileri, Sputnik’in galerisinde.
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