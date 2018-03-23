Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan şehirler

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın kullanıcıları tarafından en çok etiketlenen şehirler, Sputnik’in galerisinde.
Alman Hochrhein-Zeitung gazetesi, Instagram’da etiket kullanılarak en çok fotoğrafı paylaşılan şehir listesini yayınladı. Listede sırasıyla 10. ve 9. sıradan giren Prag'ın yanı sıra Roma ve Ankara da yer alıyor.
Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın kullanıcıları tarafından en çok etiketlenen şehirler, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Açık ve Ulusal Ödül kategorilerinde kazanan fotoğraflar açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden birinci seçilen çalışmalar, Sony's 2018 adlı sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
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