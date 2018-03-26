Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela'da şimdiye kadar görülmemiş olan alanlar keşfedildiğini belirterek, "Restorasyonla ziyaretçiler o alanlara girebilecek" dedi.
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 2.5 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında daha önce kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan alanın ortaya çıkarılmasının ardından bu kez de 'çile odaları' adı verilen yeni alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela'da şimdiye kadar görülmemiş olan alanlar keşfedildiğini belirterek, "Restorasyonla ziyaretçiler o alanlara girebilecek" dedi.
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Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Açık ve Ulusal Ödül kategorilerinde kazanan fotoğraflar açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden birinci seçilen çalışmalar, Sony's 2018 adlı sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balinanın karaya vurduğu bildirildi. Balinaların yarısı hayatını kaybetti.
İnternet ve bazen de televizyon olmamasına rağmen boş zamanlarında kendine ilginç hobiler bulmayı ve eğlenmeyi başaran Sovyet halkı, dışa dönük bir yaşam sürüyordu.
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