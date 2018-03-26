Sümela Manastırı'nda 'çile odaları' bulundu

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600.000 kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2.5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmaları sırasında daha önce bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli bir geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.