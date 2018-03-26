Hakkari'de obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef' türküsünü, Hakkari'de 2800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak seslendirdi.
Hakkarili türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.
Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef' türküsünü, Hakkari'de 2800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak seslendirdi.
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