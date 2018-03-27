Van Gölü Ekspresi geri döndü

Ankara'dan dün saat 12.00'de hareket eden ve 30 yolcusu bulunan Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra ilk kez yolcu taşımacılığı yapıldı. Tatvan Garı'na dün saat 13.00'te gelen yolcular, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üyeleri ve davul- zurna ekibi tarafından karşılandı.