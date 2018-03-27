Van Gölü Ekspresi geri döndü

Yolcular, 25 saatlik yolculuğun ardından geldiği Tatvan Garı'nda, davul- zurna ekibi ve çiçeklerle karşılandı.
Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşımacılığına başlanırken, Ankara'dan alınan yolcular, Bitlis'in Tatvan ilçesine getirildi.
Yolcular, 25 saatlik yolculuğun ardından geldiği Tatvan Garı'nda, davul- zurna ekibi ve çiçeklerle karşılandı.
Rusya’nın Volga Nehri kıyısındaki Volgograd kentinde bulunan Volgograd Arena isimli stadyum, bu yaz Rusya’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın dört grup maçını ağırlayacak. Volgograd Arena, yarım asır önce Sovyet Tsentralnıy Stadyumu'nun bulunduğu yerde Dünya Kupası için özel olarak inşa edildi.
Rusya’nın Keremovo kentindeki ‘Zimnyaya Vişnya’ isimli alışveriş merkezinde (AVM) dün yangın çıktı.Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov da çoğu çocuk 64 kişinin öldüğünü ifade etti. Puçkov, AVM’de yeniden yangın çıktığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Hakkarili türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 2.5 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında daha önce kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan alanın ortaya çıkarılmasının ardından bu kez de 'çile odaları' adı verilen yeni alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.
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