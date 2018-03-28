Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı, şimdi havalimanında yaşıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası aylardır Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıyor ve orada yatıp kalkıyor.

Sürekli ABD uçuşlarını takip eden ve "San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" diyen Şanlı, banklarda uyuyor, yemek ihtiyacını ise havalimanı personeli karşılıyor.

Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve ABD'de basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.