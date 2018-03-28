Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyaretinden kareler

Kuzey Kore liderinin Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaretten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin'e gittiğine dair spekülasyonların gerçeği yansıttığı anlaşıldı. Çin ve Kuzey Kore'nin devlet medyası, Kim'in ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü doğruladı.
Kuzey Kore liderinin Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaretten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.
Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşımacılığına başlanırken, Ankara'dan alınan yolcular, Bitlis'in Tatvan ilçesine getirildi.
Rusya’nın Volga Nehri kıyısındaki Volgograd kentinde bulunan Volgograd Arena isimli stadyum, bu yaz Rusya’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın dört grup maçını ağırlayacak. Volgograd Arena, yarım asır önce Sovyet Tsentralnıy Stadyumu'nun bulunduğu yerde Dünya Kupası için özel olarak inşa edildi.
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