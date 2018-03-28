Best of Russia 2017 yarışmasının finaline kalan fotoğraflar

Sputnik, finale kalan fotoğraflardan en dikkat çekicilerini derledi.
‘Best of Russia 2017’ (Rusya’nın en iyileri) isimli fotoğraf yarışmasının finaline kalan fotoğraflar belli oldu. Rusya’nın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın finalinde ödül için yarışacak karelerin bir kısmı, yarışmanın teması olan 'mutluluk' konusuna sahip.
Sputnik, finale kalan fotoğraflardan en dikkat çekicilerini derledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin'e gittiğine dair spekülasyonların gerçeği yansıttığı anlaşıldı. Çin ve Kuzey Kore'nin devlet medyası, Kim'in ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü doğruladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.
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