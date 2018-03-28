Best of Russia 2017 yarışmasının finaline kalan fotoğraflar

‘Best of Russia 2017’ (Rusya’nın en iyileri) isimli fotoğraf yarışmasının finaline kalan fotoğraflar belli oldu. Rusya’nın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın finalinde ödül için yarışacak karelerin bir kısmı, yarışmanın teması olan 'mutluluk' konusuna sahip.