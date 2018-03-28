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    Best of Russia 2017 yarışmasının finaline kalan fotoğraflar

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    Tüm haberler
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    • Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    Best of Russia 2017 Yarışması'nın finaline kalan fotoğrafçı Natalya Baçkova'nın 'Havada bahar kokusu var' çalışması.

    ‘Best of Russia 2017’ (Rusya’nın en iyileri) isimli fotoğraf yarışmasının finaline kalan fotoğraflar belli oldu. Rusya’nın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın finalinde ödül için yarışacak karelerin bir kısmı, yarışmanın teması olan 'mutluluk' konusuna sahip.

    Sputnik, finale kalan fotoğraflardan en dikkat çekicilerini derledi.

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    Etiketler:
    Fotoğraf yarışması, Fotoğrafçılık, Rusya
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