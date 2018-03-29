Prens Selman takım elbiseyle Starbucks'ta

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD'deki temasları sürüyor. Ortadoğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD'deki temasları sürüyor. Ortadoğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.
Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivinden, Maltepe'nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı. 1. Dünya Savaşı yıllarına ait fotoğraflar, ilçenin yüz yıl öncesine ışık tuttu.
‘Best of Russia 2017’ (Rusya’nın en iyileri) isimli fotoğraf yarışmasının finaline kalan fotoğraflar belli oldu. Rusya’nın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın finalinde ödül için yarışacak karelerin bir kısmı, yarışmanın teması olan 'mutluluk' konusuna sahip.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin'e gittiğine dair spekülasyonların gerçeği yansıttığı anlaşıldı. Çin ve Kuzey Kore'nin devlet medyası, Kim'in ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü doğruladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.
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