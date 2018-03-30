Miss Kazakistan 2018 Yarışması’nda taç için yarışacak güzeller

Kazakistan Güzeli unvanına layık görülecek yarışmacı, 2018 Dünya Güzellik Yarışması’nda Kazakistan’ı temsil etme hakkını kazanacak.
Miss Kazakistan 2018’de yarışacak güzellerden bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 31 Mart’ta düzenlenecek Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finalinde ülkenin dört bir yandan gelen, yerel güzellik yarışmalarını kazanan toplam 30 güzel podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Kazakistan Güzeli unvanına layık görülecek yarışmacı, 2018 Dünya Güzellik Yarışması’nda Kazakistan’ı temsil etme hakkını kazanacak.
Miss Kazakistan 2018’de yarışacak güzellerden bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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