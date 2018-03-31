Soçi’deki karnavalda mayolu katılımcılar dağdan kayak yaparak indi

Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren etkinliğin bu yıl da katılımcı sayısı bakımından yeni bir rekora doğru koştuğu belirtiliyor.
Rusya’nın en büyüğü Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin 3. gününde mayo ve bikini giyen yaklaşık bin 800 cesur kayakçı, Roza Hutor kayak tesisinin bulunduğu dağdan snowboard ve kayaklarla iniş yaptı.
Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren etkinliğin bu yıl da katılımcı sayısı bakımından yeni bir rekora doğru koştuğu belirtiliyor.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 31 Mart’ta düzenlenecek Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finalinde ülkenin dört bir yandan gelen, yerel güzellik yarışmalarını kazanan toplam 30 güzel podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamındaki gösteri maçında forma giydi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan gösteri maçında Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da yer aldı.
'Sanat eseri ne kadar büyükse değeri de o kadar büyüktür' algısını yıkan mikro boyuttaki sanat eserleri, işin arkasındaki yeteneklere hayran bıraktıran cinsten.
Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivinden, Maltepe'nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı. 1. Dünya Savaşı yıllarına ait fotoğraflar, ilçenin yüz yıl öncesine ışık tuttu.
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