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    Soçi’deki karnavalda mayolu katılımcılar dağdan kayak yaparak indi

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    • Boogel Woogel karnavalı
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Bu yıl yapılan iniş bir saat sürdü, etkinlik köpüklü partiyle sona erdi.
    • Boogel Woogel karnavalı
    • Festivalin katılımcıları.
    • Festivalin katılımcıları.
    • Festivalin katılımcıları.
    © Sputnik/ Nina Zotina
    Mayoyla aynı anda kayak yapan kişi sayısı bakımından kırılan bir önceki Guinness rekoruna, 9 Nisan 2016’da düzenlenen ilk Boogel Woogel karnavalında bin 8 kayakçı ve snowboard yarışçısının katılımıyla ulaşılmıştı.

    Rusya’nın en büyüğü Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin 3. gününde mayo ve bikini giyen yaklaşık bin 800 cesur kayakçı, Roza Hutor kayak tesisinin bulunduğu dağdan snowboard ve kayaklarla iniş yaptı.

    Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren etkinliğin bu yıl da katılımcı sayısı bakımından yeni bir rekora doğru koştuğu belirtiliyor.


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    Etiketler:
    Guinness Rekorlar Kitabı, Boogel Woogel mayolu kayak festivali, Soçi, Rusya
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    Soçi’deki karnavalda mayolu katılımcılar dağdan kayak yaparak indi
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