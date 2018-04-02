Rus donanmasına ait Perekop, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti.
Rus donanmasına ait Perekop adlı eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti.
Bu yıl 2.si düzenlenen ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden çok sayıda ülkeden şirket, ürünlerini ziyaretçilerin dikkatine sundu.
Van'da bu yıl 3.sü düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda en güzel kedi seçildi. Biri mavi bir sarı renkli gözleriyle insanların dikkatini çeken Van kedileri, nevruz tatili için kente gelen İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.
Rusya’nın en büyüğü Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin 3. gününde mayo ve bikini giyen yaklaşık bin 800 cesur kayakçı, Roza Hutor kayak tesisinin bulunduğu dağdan snowboard ve kayaklarla iniş yaptı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 31 Mart’ta düzenlenecek Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finalinde ülkenin dört bir yandan gelen, yerel güzellik yarışmalarını kazanan toplam 30 güzel podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)