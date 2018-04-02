Miss Kazakistan 2018 Yarışması'ndan renkli kareler

Katılımcıların güzellikleri ve yetenekleriyle izleyicilerin büyük beğenisini topladığı yarışmadan renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finali düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 30 güzelin katıldığı yarışmayı Arıtau kentinden 16 yaşındaki Alfiya Yersayın kazandı.
Katılımcıların güzellikleri ve yetenekleriyle izleyicilerin büyük beğenisini topladığı yarışmadan renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
Dünyanın dört bir yanında doğal güzelliğiyle ve müthiş geometrisiyle hayranlık uyandıran çok sayıda yer bulunuyor.
Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu.
Rus donanmasına ait Perekop adlı eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Bu yıl 2.si düzenlenen ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden çok sayıda ülkeden şirket, ürünlerini ziyaretçilerin dikkatine sundu.
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