Sibirya’daki Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan ilgi çeken görüntüler

Artık gelenek haline gelmiş bu şampiyona, gerek organizasyon seviyesi, gerekse kullanılan teknik ekipman ve katılımcıların listesi ile Rusya’nın Sibirya bölgesinde gerçekleşen en büyük vücut geliştirme turnuvası olma özelliği taşıyor. Çok sayıda yarışmacının katıldığı turnuvada vücut geliştirme, body-fitness ve fitness-bikini kategorilerinde değerlendirme yapıldı. İzleyiciler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gören yarışmadan renkli görüntüler, Sputnik’in derlediği seçkide.