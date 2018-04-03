Kapodokya'yı ziyaret eden Rus kozmonot Lazutkin: Sanki başka gezegene gelmiş gibiyim

Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.