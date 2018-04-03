Kapodokya'yı ziyaret eden Rus kozmonot Lazutkin: Sanki başka gezegene gelmiş gibiyim

Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.
Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.
Dünyanın dört bir yanında doğal güzelliğiyle ve müthiş geometrisiyle hayranlık uyandıran çok sayıda yer bulunuyor.
Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finali düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 30 güzelin katıldığı yarışmayı Arıtau kentinden 16 yaşındaki Alfiya Yersayın kazandı.
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