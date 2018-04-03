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    Kapodokya'yı ziyaret eden Rus kozmonot Lazutkin: Sanki başka gezegene gelmiş gibiyim

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    • 'Mir' uzay istasyonunun tecrübeli kozmonotlarından Aleksandr Lazutkin, daha önce uzaydan izlediği Kapadokya bölgesine eşi Eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile beraber geldi
    • Ürgüp'te bir otelde kalan çift, gezdikleri Kapadokya'yı çok beğendiklerini söyledi
    • Kapadokya bölgesinin etkileyici olduğunu vurgulayan Lazutkin, Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim. Uzaydan Kapadokya'ya baktım. Burayı gezmeye doyamadım. En kısa sürede bir kez daha gelmek isterim diye konuştu
    • Rus kozmonot Lazutkin, Kapadokya bölgesinde ilginç gördüğü yerlerin fotoğraflarını da çekti
    • Kapadokya
    © Fotoğraf: DHA
    'Mir' uzay istasyonunun tecrübeli kozmonotlarından Aleksandr Lazutkin, daha önce uzaydan izlediği Kapadokya bölgesine eşi Eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile beraber geldi

    Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.

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    Etiketler:
    Kozmonot, Aleksandr Lazutkin, Kapadokya
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