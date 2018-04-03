Orta Asya'daki Üstyurt Platosu’nun sıradışı görüntüleri

Alanı 200 binden fazla kilometre olan platonun Kazakistan’daki kısmında bulunan Üstyurt Doğa Koruma Alanı, sert güzelliğiyle nefes kesiyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan Üstyurt manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
Üstyurt Platosu, Orta Asya'nın batısında Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın topraklarında yer alıyor.
Alanı 200 binden fazla kilometre olan platonun Kazakistan’daki kısmında bulunan Üstyurt Doğa Koruma Alanı, sert güzelliğiyle nefes kesiyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan Üstyurt manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.
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