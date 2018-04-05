Beşiktaş Başkanı Orman: E-spor'un federasyonu kuruluyor

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Vodafone Park'ı yaptıkları günden itibaren cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Vodafone Park'ın sadece maç günü değil, diğer zamanlarda kullanılması için burayı organize ettik. Sıra sıra açıyoruz" dedi.