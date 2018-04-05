Beşiktaş Başkanı Orman: E-spor'un federasyonu kuruluyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Vodafone Park'taki oyun alanının açılışını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Vodafone Park'taki oyun alanının açılışını gerçekleştirdi.
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