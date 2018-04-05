Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kuzey Osetya manzaraları

Kafkasya’nın ‘dağlık incilerinden’ biri olarak anılan Kuzey Osetya’yı boydan boya gezen fotoğrafçı Şota Gagloev, çektiği göz alıcı görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.
Çalışmalarından bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Kafkasya’nın ‘dağlık incilerinden’ biri olarak anılan Kuzey Osetya’yı boydan boya gezen fotoğrafçı Şota Gagloev, çektiği göz alıcı görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.
Çalışmalarından bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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