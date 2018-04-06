Irak’taki Kürt kültür festivalinden renkli kareler

Sputnik, festivalden ilginç kareler derledi.
Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Sputnik, festivalden ilginç kareler derledi.
Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
20. yüzyılın önemli fotoğrafçılarından biri olarak bilinen, çok sayıda prestijli uluslararası ödüle layık görülen Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin, 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece hayata göz yumdu.
Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.
Karayip Denizi’ne uzanan sahilleriyle Meksika’nın en canlı kentlerinden olan Cancun, dünyanın en büyük sualtı heykel müzelerinden MUSA‘ya ev sahipliği yapıyor.
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