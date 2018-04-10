Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler

Sputnik, hem yerel hem de yabancı haber ajanslarının servis ettiği Kuzey Kore’de gerçekleşen çeşitli kutlama ve etkinliklerden ilgi çekici kareleri bir galeride topladı.
Dünyanın en kapalı ülkesi olması nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore’de toplumsal hayata ve özellikle türlü toplu etkinliklerin düzenlenmesine gayet büyük önem veriliyor.
Sputnik, hem yerel hem de yabancı haber ajanslarının servis ettiği Kuzey Kore’de gerçekleşen çeşitli kutlama ve etkinliklerden ilgi çekici kareleri bir galeride topladı.
Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.
Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı suyun rezervuarı olarak anılan tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğu ilgisini çekiyor.
Güzellikleriyle öne çıkan ve dünyanın dört bir yerinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Avrupa şehirlerinin çirkin, hatta korkutucu bir yüzü de var.
Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)