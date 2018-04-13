Çin'den Güney Çin Denizi'nde 'tarihinin en büyük donanma geçit töreni'

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla bahriyeliyi selamladı.