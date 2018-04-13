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    Çin'den Güney Çin Denizi'nde 'tarihinin en büyük donanma geçit töreni'

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    • Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla bahriyeliyi selamladı.
    • ÇHKO'nun kuruluşundan itibaren günümüze kadar en büyük askeri deniz geçit töreni olarak duyurulan etkinlikte askerlerle birlikte yemek de yiyen Çin Devlet Başkanı Şi'nin askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Törende, deniz kuvvetlerine ÇKP'ye sarsılmaz sadakatlarını sunmaları çağrısında bulunan Şi,'güçlü bir donanma kurmaya ihtiyacın hiçbir zaman bugünden daha acil olmadığını' kaydederek, ÇHKO'nun deniz kuvvetlerini geliştirmek, modern deniz savaş sistemleri inşa etmek ve çeşitli askeri görevlerde kapasitesini güçlendirmek için çalışması gerektiğini ifade etti.
    • Şi'nin donanmayı incelemek için törende yer almasının ABD'ye ait uçak gemisi Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler hükümeti için eğitim çalışmaları yürütmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. Çinli uzmanlar geçit törenini, 'caydırıcı deniz egemenliği ve gövde gösterisi' olarak yorumladı.
    • Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor
    • Çin, Tayvan Boğazı'nda da 18 Nisan'da gerçek mermili askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Tayvan'ı Çin toprağı olarak kabul eden ve gerekirse zor kullanarak anakaraya ekleyebileceğini savunan Pekin yönetimi, Mayıs 2016'da Tayvan'da bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in seçilmesi sonrası ada çevresindeki hava ve deniz devriyelerini sıklaştırmıştı. Bu arada Tayvan Çin'den önce adanın kuzeydoğusunda donanma tatbikatı yaptı. Tsai Ing-wen'in de izlediği tatbikatta 20 savaş gemisi ve 4 F-16 savaş uçağı yer aldı
    © REUTERS / Li Gang/Xinhua
    Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla bahriyeliyi selamladı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkomutan sıfatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetleri'nin bugüne kadar yaptığı en büyük deniz geçit törenine katıldı.

    Etiketler:
    Tatbikat, Tsai Ing-wen, Şi Cinping, Güney Çin Denizi, Tayvan, Çin, ABD
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