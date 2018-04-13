Çin'den Güney Çin Denizi'nde 'tarihinin en büyük donanma geçit töreni'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkomutan sıfatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetleri'nin bugüne kadar yaptığı en büyük deniz geçit törenine katıldı.
12 Nisan'da dünyada Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü, Rusya'da ise Kozmonot Günü kutlanıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1973 yılındaki heyelanın ardından Gökçeada'ya yerleştirilen 61 aile, 45 yıldır yurt edindikleri bölgede geleneklerini devam ettirerek yaşıyor.
Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer onuruna her yıl 9 Mayıs'ta başkent Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan'da askeri tören düzenleyen Rusya, bu yıl da hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyanın en kapalı ülkesi olması nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore’de toplumsal hayata ve özellikle türlü toplu etkinliklerin düzenlenmesine gayet büyük önem veriliyor.
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