Ankara'da 'Şeker vatandır, satılamaz' eylemi

Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer onuruna her yıl 9 Mayıs'ta başkent Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan'da askeri tören düzenleyen Rusya, bu yıl da hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.