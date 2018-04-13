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    Prestijli fotoğraf ödülünü alan Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler

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    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de (Dünya Basın Fotoğrafçılığı) 'Yer Altı' fotoğraf dizisiyle 'Dijital Hikaye Anlatımı/Kısa Form' kategorisinde ikincilik kazanan Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov, Amsterdam'da düzenlenen ödül töreninde.

    Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov,dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de 'Dijital Öykü Anlatımı/Kısa Form kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

    Melnikov'a ödül kazandıran, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgesinde devam eden çatışmalardan bir okul binasının bodrumunda saklanarak yaşam mücadelesi veren sivilleri görüntülediği  'Yer Altı'  fotoğraf dizisi oldu.

    125 ülkeden 4 bin 548 fotoğrafçının katıldığı bu yılki yarışmada 73 bin 44 fotoğraf yarıştı.

    Projesine 2014’te başlayan Rus foto muhabiri, son 4 yıldır Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşananları  görüntülüyor. Ukrayna’da yaşanan tüm dehşeti fotoğraf makinesine kaydetmeye çalıştığını belirten Melnikov’un ‘Yer Altı’ isimli çalışmalarında Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayan sivillerin her gün verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyor. Rus fotoğraf muhabirinin çektiği çarpıcı görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    2018 World Press Photo, foto muhabir, Valeriy Melnikov, Ukrayna, Türkiye, Rusya
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