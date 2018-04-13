Prestijli fotoğraf ödülünü alan Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler

Melnikov'a ödül kazandıran, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgesinde devam eden çatışmalardan bir okul binasının bodrumunda saklanarak yaşam mücadelesi veren sivilleri görüntülediği 'Yer Altı' fotoğraf dizisi oldu.

125 ülkeden 4 bin 548 fotoğrafçının katıldığı bu yılki yarışmada 73 bin 44 fotoğraf yarıştı.

Projesine 2014’te başlayan Rus foto muhabiri, son 4 yıldır Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşananları görüntülüyor. Ukrayna’da yaşanan tüm dehşeti fotoğraf makinesine kaydetmeye çalıştığını belirten Melnikov’un ‘Yer Altı’ isimli çalışmalarında Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayan sivillerin her gün verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyor. Rus fotoğraf muhabirinin çektiği çarpıcı görüntüler, Sputnik’in galerisinde.