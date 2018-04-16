Ani'deki 'Büyük Katedral' restore edilecek

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise", "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı Ani'de ayakta kalan 23 eserden bazılarının bu yıl restore edilmesi için çalışma başlatıldı.