Ani'deki 'Büyük Katedral' restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi yer alan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te dönemin Ani kentini fethinden sonra camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Kars'taki tarihi Büyük Katedral aslına uygun olarak restore edilecek.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesiyle camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Büyük Katedral, restore edilip gelecek nesillere aktarılacak.
UNESCO Dünya Miras Listesi yer alan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te dönemin Ani kentini fethinden sonra camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Kars'taki tarihi Büyük Katedral aslına uygun olarak restore edilecek.
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