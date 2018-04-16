Rusya Güzeli bu sene Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Miss Rusya 2018 (Rusya Güzeli) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı seçildi. Tacın sahibi Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Yuliya Polyaçihina oldu. Polyaçihina, bu yıl ülkesini dünya ve kainat güzeli yarışmalarında temsil edecek.