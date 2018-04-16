Rusya Güzeli bu sene Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden çıktı

Yarışmada Belgorod’dan Violetta Turkina ikinci olurken, Saha Cumhuriyeti’nden yarışmacı Natalya Stroeva ise üçüncülüğü elde etti. Yarışma finalinden renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Miss Rusya 2018 (Rusya Güzeli) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı seçildi. Tacın sahibi Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Yuliya Polyaçihina oldu. Polyaçihina, bu yıl ülkesini dünya ve kainat güzeli yarışmalarında temsil edecek.
Yarışmada Belgorod’dan Violetta Turkina ikinci olurken, Saha Cumhuriyeti’nden yarışmacı Natalya Stroeva ise üçüncülüğü elde etti. Yarışma finalinden renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan’ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesiyle camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Büyük Katedral, restore edilip gelecek nesillere aktarılacak.
Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov,dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de 'Dijital Öykü Anlatımı/Kısa Form kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
Ankara'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.
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