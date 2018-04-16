Protestolara teslim Erivan’dan görüntüler

Başbakanlık seçimlerinin 17 Nisan’da yapılacağı Ermenistan’ın geniş kapsamlı protesto gösterileriyle sarsılan başkentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan’ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı.
Başbakanlık seçimlerinin 17 Nisan’da yapılacağı Ermenistan’ın geniş kapsamlı protesto gösterileriyle sarsılan başkentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov,dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de 'Dijital Öykü Anlatımı/Kısa Form kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
Ankara'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.
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