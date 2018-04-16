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    Protestolara teslim Erivan’dan görüntüler

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    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    • Erivan'da protesto gösterileri
    © Sputnik / Asatur Yesayants
    Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular başkent Erivan’ın merkezindeki caddeyi kapattı.

    Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan’ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı.

    Başbakanlık seçimlerinin 17 Nisan’da yapılacağı Ermenistan’ın geniş kapsamlı protesto gösterileriyle sarsılan başkentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    protesto, Nikol Paşinyan, Serj Sarkisyan, Erivan, Ermenistan
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