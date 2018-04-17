Simferopol’deki Cuma Camii inşaatından kareler

Kırım’ın Simferopol (Akmescit) kentinde Cuma Camii inşaat çalışmaları tam hız devam ediyor. Kırım’daki Müslümanların ibadet edeceği en büyük ve en kapasiteli camisi olacak Cuma Cami’nin teslim tarihi 21 Nisan 2019 olarak planlanıyor.