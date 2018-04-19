'Mezarda şok kampanya': 2017'de ölenlere yüzde 20, ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim

Varto'nun Kültür mahallesinde baba mesleği olan mermerciliği sürdüren Bayram Çetinkaya (33), mezar taşı için kampanya başlattı. 2017'de ölenler için yaptırılacak mermer için yüzde 20 indirim yapan Çetinkaya, ölmeden önce mezar taşı yaptıranlara ise yüzde 50 indirim uyguluyor.
KAYNANASI ÖLMEDEN MEZARINI YAPTIRANA DA KAMPANYA BAŞLATACAK
Çetinkaya, önümüzdeki günlerde kaynanası ölmeden kaynanasına mezar yaptırana da yüzde 50 indirim kampanyası başlatacağını söyledi.
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