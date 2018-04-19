'Mezarda şok kampanya': 2017'de ölenlere yüzde 20, ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim

18 Nisan günü, tüm dünyada Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (orijinal ismiyle ICOMOS- International Council of Monuments and Sites) öncülüğünde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ya da daha kısa ismiyle Dünya Kültür Mirası Günü olarak kutlanıyor.