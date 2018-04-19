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    Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü

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    • Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü
    • Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü
    • Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü
    • Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü
    • Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü //
    © Fotoğraf : DHA
    Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, açık havadaki 2 bin yıllık antik termal havuzda yüzmenin keyfini yaşadılar.

    Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı' adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.

     


    Etiketler:
    Yozgat
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