Yozgat Valisi, Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak için antik termal havuzda yüzdü //

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı' adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.
Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi.
18 Nisan günü, tüm dünyada Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (orijinal ismiyle ICOMOS- International Council of Monuments and Sites) öncülüğünde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ya da daha kısa ismiyle Dünya Kültür Mirası Günü olarak kutlanıyor.
İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz araca dönüştürülen nostaljik tramvay görücüye çıktı.
Kırım’ın Simferopol (Akmescit) kentinde Cuma Camii inşaat çalışmaları tam hız devam ediyor. Kırım’daki Müslümanların ibadet edeceği en büyük ve en kapasiteli camisi olacak Cuma Cami’nin teslim tarihi 21 Nisan 2019 olarak planlanıyor.
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