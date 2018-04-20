'Apartman cami' modası yayılıyor

Gümüşhane'de yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Gümüşhane’de yapımı süren cami, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 'Apartman cami' olarak nitelenen yapı, daha önce de Ankara'da görülmüştü.
Gümüşhane'de yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
İran’ın yaklaşık 420 bin nüfusu olan ve tarihi yapılarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri olan Yezd kentinde şiddetli kum fırtınası yaşandı.
Afganistan'da yaşanan terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle binlerce Afganistan uyruklu göçmen, son aylarda İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyor.
Belarus’un bu yılki güzelinin seçileceği Belarus Güzeli (Miss Belarus) Yarışmasının finali için başkent Minsk’te seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli bölgelerinden 700 güzel katıldı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı' adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)