'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da künefenin tanıtımı amacıyla yapılan heykeldeki bakır tepsi çalındı.
Gümüşhane’de yapımı süren cami, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 'Apartman cami' olarak nitelenen yapı, daha önce de Ankara'da görülmüştü.
İran’ın yaklaşık 420 bin nüfusu olan ve tarihi yapılarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri olan Yezd kentinde şiddetli kum fırtınası yaşandı.
Afganistan'da yaşanan terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle binlerce Afganistan uyruklu göçmen, son aylarda İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyor.
Belarus’un bu yılki güzelinin seçileceği Belarus Güzeli (Miss Belarus) Yarışmasının finali için başkent Minsk’te seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli bölgelerinden 700 güzel katıldı.
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