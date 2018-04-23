Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa'nın en yüksek seyir terası olma özelliği taşıyan Panorama-360 isimli seyir terası ziyarete açıldı. Seyir terası, Moskova-City uluslarararası iş merkezinin alanında bulunan, yüksekliği 374 metre olan Federasyon Doğu Kulesi'nin 89. katında yer alıyor.
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Gümüşhane’de yapımı süren cami, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 'Apartman cami' olarak nitelenen yapı, daha önce de Ankara'da görülmüştü.
İran’ın yaklaşık 420 bin nüfusu olan ve tarihi yapılarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri olan Yezd kentinde şiddetli kum fırtınası yaşandı.
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