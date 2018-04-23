Tarihi zirve öncesi Güney Koreliler'den THAAD protestosu

THAAD sisteminin bulunduğu üsse inşaat kamyonlarının hükümetin verdiği emir doğrultusunda gelmesi 2017 ortasından bu yana üsse açılan tek yolu kapatan Güney Koreli eylemcilerin tepkisini çekti. ABD'nin bölgeye THAAD sistemi konuşlandırmasına karşı olan eylemciler yolu kapatarak ABD ordusunun üsse yakıt, gıda ve diğer malzemelerin teminini helikopterlerle yapmasına yol açıyordu.