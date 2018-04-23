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    Tarihi zirve öncesi Güney Koreliler'den THAAD protestosu

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    • THAAD sisteminin bulunduğu üsse inşaat kamyonlarının hükümetin verdiği emir doğrultusunda gelmesi 2017 ortasından bu yana üsse açılan tek yolu kapatan Güney Koreli eylemcilerin tepkisini çekti. ABD'nin bölgeye THAAD sistemi konuşlandırmasına karşı olan eylemciler yolu kapatarak ABD ordusunun üsse yakıt, gıda ve diğer malzemelerin teminini helikopterlerle yapmasına yol açıyordu.
    • Eylemcilerin dağıtılması için bölgeye binlerce polis sevk edilirken eylemciler Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerini durdurduğunu duyurması nedeniyle THAAD sisteminin artk gerekli olmadığını söyledi. Eylemciler adına yapılan yazılı açıklamada Bir barış anlaşması ihtimali söz konusu. Artık, THAAD konuşlandırılması için bahane olarak gösterilecek bir Kuzey Kore nükleer tehdidi yok. THAAD'ların işletilmesi için inşaat planlarını ne kabul edebilirz ne de anlayabiliriz dendi.
    • Binlerce polis yaklaşık 200 eylemciye müdahale ederken onlarcası polise direndi. Güney Kore hükümeti ise planlanan inşaat faaliyetinin üste konuşlu ABD ve Güney Kore askerlerine konaklama ve güç kaynaklarını geliştirmede yardımcı olma amacında olduğunu savunuyor. Bir savunma bakanlığı yetkilisi Seongju'daki askerlerin yaşam standartlarını geliştirmek zorunlu. Bunu daha fazla erteleyemeyiz. O nedenle bakanlık bugün inşaat için gerekli olan işçilerin ve malzamelerin konuşlandırmasını başlattı dedi.
    • ABD ve Seul'un 2016'daki anlaşması kapsamında Kuzey Kore'den gelecek olası tehditlere karşı bu ülkeye THAAD'ların konuşlandırılmasına karar verilmişti. THAAD'lar kısa ve orta mezilli balistik füzeleri vurabiliyor.
    • Güney Kore muhalefetinin yanı sıra Rusya ve Çin de THAAD'ların konuşlandırılmasına güvenlik gerekçesiyle karşı çıkıyor.
    © REUTERS / Yonhap
    THAAD sisteminin bulunduğu üsse inşaat kamyonlarının hükümetin verdiği emir doğrultusunda gelmesi 2017 ortasından bu yana üsse açılan tek yolu kapatan Güney Koreli eylemcilerin tepkisini çekti. ABD'nin bölgeye THAAD sistemi konuşlandırmasına karşı olan eylemciler yolu kapatarak ABD ordusunun üsse yakıt, gıda ve diğer malzemelerin teminini helikopterlerle yapmasına yol açıyordu.

    Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında cuma günü yapılacak tarihi zirve öncesi, Güney Kore'nin Seongju kasabasındaki eylemciler ABD yapımı 'Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması' (THAAD) sisteminin bulunduğu bölgedeki üsse girmek isteyen inşaat kamyonlarını durdurmaya çalıştı. Eylemcilere polis müdahale etti.

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    Etiketler:
    Zirve, Eylem, THAAD, Seongju, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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