Tarihi zirve öncesi Güney Koreliler'den THAAD protestosu

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında cuma günü yapılacak tarihi zirve öncesi, Güney Kore'nin Seongju kasabasındaki eylemciler ABD yapımı 'Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması' (THAAD) sisteminin bulunduğu bölgedeki üsse girmek isteyen inşaat kamyonlarını durdurmaya çalıştı. Eylemcilere polis müdahale etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Avrupa'nın en yüksek seyir terası olma özelliği taşıyan Panorama-360 isimli seyir terası ziyarete açıldı. Seyir terası, Moskova-City uluslarararası iş merkezinin alanında bulunan, yüksekliği 374 metre olan Federasyon Doğu Kulesi'nin 89. katında yer alıyor.
UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da künefenin tanıtımı amacıyla yapılan heykeldeki bakır tepsi çalındı.
Gümüşhane’de yapımı süren cami, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 'Apartman cami' olarak nitelenen yapı, daha önce de Ankara'da görülmüştü.
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