Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Beyazıt Meydanı'nda da protesto edildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, yasanın İstanbul Üniversitesi'ni yok etme projesi olduğunu belirterek, "Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız" dedi.