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    Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı

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    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı
    © AA /
    Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı.

    Geleneksel 'Şafak Ayini', atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılımıyla Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı.

    Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık bin 300 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

    Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek 'Şafak Ayini'nin başlamasını bekledi.

    Anzak Koyu'nda saat 05.30'da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

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