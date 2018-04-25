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    Tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı Inuka öldü

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    • Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı 'Sessiz avcı' olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70'lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.
    • Inuka, Singapur Hayvanat Bahçesi'nin en popüler sakinlerinden biriydi. Hayvanat bahçesi yaptığı açıklamada Inuka'nın yaşı nedeniyle artrit, diş hastalıkları ve kulak enfeksiyonundan muzdarip olduğunu ayrıca eklemlerinin güçsüzleşmesi nedeniyle yürümekte zorlandığını belirterek Inuka'yı yoğun şekilde sürdürülen tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle uyuttuklarını duyurdu. Inuka'nın bakıcılarından Mohan Ponichamy Singapurlular onu bebekliğinden beri tanıyor. Onun büyümesi ve yaşlanmasını gördüler dedi.
    • Inuka'nın son aylarda hareketlerinin yavaşladığı ve eskisi gibi oyunlara ilgi göstermediği de vurgulandı. Inuka 26 Aralık 1990'da Singapur Hayvanat Bahçesi'nden doğdu ve iklimi kontrol edilen özel bölmede yaşadı. Babası Nanook vahşi doğada yakalanmış ve Kanada'dan getirilmişti. Annesi Sheeba ise Almanya'daki bir hayvanat bahçesinden getirilmişti.
    • Inuka'nın ölümü Singapur Hayvanat Bahçesi için aynı zamanda bir dönüm noktası çünkü hayvan hakları savuncularının çabaları sonucu yetkililer 2006'da Inuka'nın ardından hayvanat bahçesine yeni kutup ayısı alınmayacağını duyurmuştu.
    • Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) verilerine göre vahşi doğada sedece 22.000 kutup ayısı kaldı.
    © REUTERS / Edgar Su
    Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı 'Sessiz avcı' olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70'lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.

    Dünyada tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı olan Inuka hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca Singapur'daki hayvanat bahçesinde yaşayan Inuka kötüleşen sağlığı nedeniyle uyutuldu.

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