Tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı Inuka öldü

Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı 'Sessiz avcı' olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70'lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.