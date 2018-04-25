Tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı Inuka öldü

Dünyada tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı olan Inuka hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca Singapur'daki hayvanat bahçesinde yaşayan Inuka kötüleşen sağlığı nedeniyle uyutuldu.
Geleneksel 'Şafak Ayini', atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılımıyla Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi
Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Beyazıt Meydanı'nda da protesto edildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, yasanın İstanbul Üniversitesi'ni yok etme projesi olduğunu belirterek, "Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız" dedi.
Gigi Hadid 23 Nisan 1995 tarihinde eski model Yolanda Hadid ve işadamı Mohamed Hadid’in ailesinde dünyaya geldi. Bugün itibariyle Gigi Hadid model dünyasında en tanınan modellerden biri.
Geçen hafta sonu Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te Pole Art Show İnternational yarışması düzenlendi.
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