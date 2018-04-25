Antalya'da bugün başlayan Eurasia Airshow Havacılık Fuarı'ndan görüntüler

Antalya Havalimanı'nda 25-29 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer alacak, dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.
Fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.
Eurasia Airshow Havacılık Fuarı'ndan görüntüler Sputnik'in hazırladığı galeride.
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