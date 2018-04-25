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    Antalya'da bugün başlayan Eurasia Airshow Havacılık Fuarı'ndan görüntüler

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    Haberler

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    • Havacılık fuarı Eurasia Airshow
    • Rus askeri teknik maketleri
    • Birleşik Havacılık Şirketi'nin standı
    • Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport standı
    • Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in standı
    • Havacılık fuarı Eurasia Airshow katılımcılar
    • Antalya Valisi Münir Karaloğlu.
    • Havacılık fuarı Eurasia Airshow katılımcılar
    • Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport standı
    • Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir
    • Birleşik Havacılık Şirketi'nin standı
    • Ulastırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek
    • Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Oleg Boçarov
    • Havacılık fuarı Eurasia Airshow'un katılımcıları
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Havacılık fuarı Eurasia Airshow

    Antalya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow ziyaretçilere kapılarını açtı.

    Antalya Havalimanı'nda 25-29 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer alacak, dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.

    Fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

    Eurasia Airshow Havacılık Fuarı'ndan görüntüler Sputnik'in hazırladığı galeride.

    Etiketler:
    havacılık, Eurasia Airshow 2018, Antalya, Türkiye
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