‘Rusya’nın güzeli’ Moskova’da seçildi

‘Rusya Güzellik Yarışması 2018’ Yarışması'nın en güzel kadınları Sputnik'in sunulduğu galerisinde.
‘Rusya Güzellik Yarışması 2018’ 24 Nisan’da Moskova’da tamamlandı.
‘Rusya Güzellik Yarışması 2018’ Yarışması'nın en güzel kadınları Sputnik'in sunulduğu galerisinde.
Antalya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow ziyaretçilere kapılarını açtı.
Dünyada tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı olan Inuka hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca Singapur'daki hayvanat bahçesinde yaşayan Inuka kötüleşen sağlığı nedeniyle uyutuldu.
Geleneksel 'Şafak Ayini', atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılımıyla Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi
Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Beyazıt Meydanı'nda da protesto edildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, yasanın İstanbul Üniversitesi'ni yok etme projesi olduğunu belirterek, "Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)