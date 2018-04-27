Galata Kulesi'nde büyüleyici gösteri

Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle üçüncüsü düzenlenecek İstanbul Gençlik Festivali (İGF) tanıtımı için Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi düzenlendi.
İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.
Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle üçüncüsü düzenlenecek İstanbul Gençlik Festivali (İGF) tanıtımı için Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi düzenlendi.
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Çernobil şehrinden 15 kilometre uzaklığında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986 tarihinde, hasar ve sonuçlar bakımından 20. yüzyılın en büyük teknojenik felaketi meydana geldi. Çernobil Nükleer Santral ve Pripyat şehrinden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
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İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü basın toplantısı sırasında ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye fırlatılan füzelerin kalıntılarını sergiledi.
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