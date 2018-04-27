Reuters, Doğu Ekspresi'ne girdi: 'Romantizm, rayına oturdu'

Reuters'ın karelerinde kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre öne çıkıyor. İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlatıyor: "Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti." Mine Nur'un 'evet' cevabı verdiğini aktaran ajans, son birkaç yıldır Doğu Ekspresi biletlerinin aylar öncesinde tükendiğini bildiriyor.