Reuters, Doğu Ekspresi'ne girdi: 'Romantizm, rayına oturdu'

1365 kilometrelik Doğu Ekspresi yolculuğuna foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan Reuters, onlarca fotoğrafı dünya ile paylaştı. Ajans, fotoğraf serisine 'Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanıyor.
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'ne uluslararası haber ajansı Reuters da kayıtsız kalamadı.
1365 kilometrelik Doğu Ekspresi yolculuğuna foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan Reuters, onlarca fotoğrafı dünya ile paylaştı. Ajans, fotoğraf serisine 'Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanıyor.
İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Çernobil şehrinden 15 kilometre uzaklığında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986 tarihinde, hasar ve sonuçlar bakımından 20. yüzyılın en büyük teknojenik felaketi meydana geldi. Çernobil Nükleer Santral ve Pripyat şehrinden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
Antalya'da düzenlenen ve havacılık sanayii uzmanları ve şirketleri bir araya getiren Eurasia Airshow Uluslararası Havacılık Fuarı'nın 2. günü sona eriyor.
İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı.
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