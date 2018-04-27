İspanya'da binlerce kişi toplu tecavüzle suçlanan sanıkların cinsel tacizden suçlu bulunmasını protesto etti

İspanya genelinde binlerce kişi 2 yıl önce Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza almasını yürüyüş yaparak protesto etti.
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'ne uluslararası haber ajansı Reuters da kayıtsız kalamadı.
İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Çernobil şehrinden 15 kilometre uzaklığında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986 tarihinde, hasar ve sonuçlar bakımından 20. yüzyılın en büyük teknojenik felaketi meydana geldi. Çernobil Nükleer Santral ve Pripyat şehrinden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
Antalya'da düzenlenen ve havacılık sanayii uzmanları ve şirketleri bir araya getiren Eurasia Airshow Uluslararası Havacılık Fuarı'nın 2. günü sona eriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)