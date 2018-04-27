İspanya'da binlerce kişi toplu tecavüzle suçlanan sanıkların cinsel tacizden suçlu bulunmasını protesto etti

2016'da Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza alması İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao ve Valencia dahil çok sayıda kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi. Kararın verildiği Navarra bölge mahkemesinden yürüyüşe geçen eylemciler de "Bu taciz değil tecavüz" sloganları attı. Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.