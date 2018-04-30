İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı

İzmirli moda tasarımcısı Jeyan Gedik'in tamamıyla doğal kumaşlar kullanarak hazırladığı, 'Natura' adlı yeni gelinlik koleksiyonunun fotoğraf çekimleri tamamlandı.
İki yıl önce 'Ekolojik Moda' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, 'Natura' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı.
İzmirli moda tasarımcısı Jeyan Gedik'in tamamıyla doğal kumaşlar kullanarak hazırladığı, 'Natura' adlı yeni gelinlik koleksiyonunun fotoğraf çekimleri tamamlandı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle 'Afrika savanası'nı andırıyor.
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Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Geçidi’nin gece provası yapıldı. Provaya katılan askeri teçhizat arasında Tigr askeri otomobiller, BTR-82A zırhlı piyade araçları, İskander-M ve Yars füze sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemi, S-400 hava savunma füze sistemi, Tayfun-K yüksek korumalı zırhlı otomobiller ve diğer araçlar yer aldı.
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