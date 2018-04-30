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    İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı

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    © Fotoğraf : DHA
    Gedik, "Günlük hayatımızda yiyip içtiğimiz ürünlerin organik olmasına dikkat ederken günlük kıyafetlerimizde de doğal ve nefes alan kumaşlardan yapılan ürünler giymeyi daha sağlıklı ve rahat buluyorum" dedi.

    İki yıl önce 'Ekolojik Moda' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, 'Natura' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı.

    İzmirli moda tasarımcısı Jeyan Gedik'in tamamıyla doğal kumaşlar kullanarak hazırladığı, 'Natura' adlı yeni gelinlik koleksiyonunun fotoğraf çekimleri tamamlandı.

    Etiketler:
    Ekoloji, Gelinlik, Jeyan Gedik, İzmir
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      Kızıl Meydan’daki Zafer Geçidi’nin gece provası

      Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Geçidi’nin gece provası yapıldı. Provaya katılan askeri teçhizat arasında Tigr askeri otomobiller, BTR-82A zırhlı piyade araçları, İskander-M ve Yars füze sistemleri, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemi, S-400 hava savunma füze sistemi, Tayfun-K yüksek korumalı zırhlı otomobiller ve diğer araçlar yer aldı.

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