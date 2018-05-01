Hatıra kapma yarışına giren taraftarlar, stadı parça parça götürdüler

Kocaelisporlu futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise 'Elvada iki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açıldı.
Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumdan hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.
Kocaelisporlu futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise 'Elvada iki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
İki yıl önce 'Ekolojik Moda' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, 'Natura' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle 'Afrika savanası'nı andırıyor.
Erzurum'da bir grup lise öğrencisi, 15 Temmuz darbe girişimi için anma etkinliği düzenledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)