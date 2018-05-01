Hatıra kapma yarışına giren taraftarlar, stadı parça parça götürdüler

Kocaelisporlu futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise 'Elvada iki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açıldı.